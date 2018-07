VENEZIA VEDE LE STELLE

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilaria RavarinoROMA - «Il film doveva andare a Cannes. Poi è successo quel che è successo...». La bordata a Cannes è partita ieri nella prima mezz'ora della conferenza stampa (fiume) della 75a Mostra di Venezia: si parlava di The Other Side of the Wind, il film perduto di Orson Welles fuori concorso, e la stoccata è arrivata dritta nella piaga dei cugini di Provenza, Netflix, «che col suo finanziamento - sottolineava il direttore Alberto Barbera - ha permesso di realizzare un'opera in sospeso da 40 anni». Bandita da Cannes e presente alla Mostra con cinque film e un documentario, Netflix è uno degli assi calati ieri da Venezia durante la presentazione di uno dei programmi più ricchi (e più maschi: una sola donna in concorso) visti nell'ultimo decennio.In tre parole: c'è tutto. Ci sono i film, pellicole di autori veneziani come Damien La La Land Chazelle, al Lido in apertura con lo spaziale First Man, i fratelli Coen con il western in sei episodi The Ballad of Buster Scruggs, Alfonso Cuarón, con Roma al Lido 5 anni dopo Gravity, e film di registi abituati a bazzicare altri schermi. Quelli di Cannes, per esempio, come nel caso di Olivier Assayas, a Venezia con Doubles Vies, Yorgos Lanthimos con The Favourite, Carlos Reygadas con Nuestro Tiempo e Jacques Audiard, col western europeo The Sisters Brothers «che doveva andare a Cannes, ma poi non ce l'ha fatta».Ci sono, naturalmente, gli italiani: solo due (e mezzo) in concorso, ma pesi massimi del calibro di Luca Guadagnino col remake di Suspiria, Mario Martone con Capri Revolution e l'italo-americano Roberto Minervini, con il documentario What you gonna do when the World's on fire?. Fuori dal concorso le prime due puntate de L'Amica Geniale di Saverio Costanzo, il mistery Una storia senza nome di Roberto Andò, l'autobiografico Les estivants di Valeria Bruni Tedeschi, mentre in Orizzonti finiscono il film sul caso Cucchi Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, Un giorno all'improvviso di Ciro D'Emilio e La profezia dell'Armadillo di Emanuele Scaringi, dall'omonimo fumetto di ZeroCalcare. Non mancheranno le star, da Lady Gag , fuori concorso con A star is born, a Ryan Gosling, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Mel Gibson, Emma Stone, Natalie Portman e Jude Law.riproduzione riservata ®