Venezia, stop alle grandi navi: da agosto spostate a Marghera

Le grandi navi di dimensioni superiori alle 25mila tonnellate da agosto saranno spostate a Marghera. È quanto prevede il decreto per Venezia approvato ieri dal Consiglio dei ministri, insieme a indennizzi e cassa integrazione per i lavoratori coinvolti dalla misura.

«Una giornata storica, perché dopo anni di attesa, dal primo agosto non passeranno più grandi navi davanti San Marco e nel canale della Giudecca», ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

«Un testo importante per la tutela della laguna di Venezia, un bando per rendere compatibile l'attività croceristica con la salvaguardia paesaggistica e ambientale», si legge in una nota di Palazzo Chigi. Nel decreto per le Grandi Navi a Venezia sono stati decisi investimenti per 157 milioni. Si concluderanno inoltre i lavori di completamento del Mose e si realizzerà in tempi brevi l'Autorità della Laguna con la rinascita del Magistrato alle acque.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 08:30

