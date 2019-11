«Venezia sommersa ancora per giorni»

Michela Poi

Prese elettriche fuori uso. Ascensori rotti. Negozi e strade allagate. Dopo l'alluvione di martedì scorso, che ha provocato danni per un miliardo di euro, Venezia continua a combattere contro la marea.

Ieri l'ennesima giornata da incubo: con l'acqua che sale, lo scirocco che spinge sulla laguna, le sirene del Centro maree che avvisano del pericolo. L'area di San Marco viene chiusa per motivi di sicurezza - il secondo giorno consecutivo - e la Piazza più bella del mondo, sotto 70 centimetri d'acqua, diventa una grande set per gli inviati delle tv e dei media internazionali: riprese e stand up nel mare davanti alla Basilica. Finchè anche cronisti e cameraman vengono fatti allontanare dai vigili. Ma alle 13 di ieri il picco di acqua alta raggiunge i 150 cm, quindi la discesa, tuttavia la situazione resta critica in vista di prossime perturbazioni soprattutto nella zona nord orientale della regione. «La città si rialzerà, i veneziani sono in ginocchio solo quando pregano», ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro, annunciando la decisione di riaprire le scuole -. ora bisogna sostenere la popolazione che è stata costretta ad abbandonare la propria casa e che dovrà essere alloggiata da qualche parte». I danni ammontano a più di un miliardo, il Governo finora ha stanziato appena 20 milioni per le prime urgenze. E purtroppo il sito del Centro del Comune avverte: «La marea si manterrà su valori molto alti ancora per diversi giorni».

riproduzione riservata ®

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA