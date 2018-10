Venezia, Napoli, Pisa: per l'Unesco rischiano di sparire sotto al mare

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaIl pericolo viene dal mare. E rischia di cancellare definitivamente patrimoni culturali e architettonici di immenso valore come Venezia, Ferrara, il centro storico di Napoli e le città barocche di Val di Noto, solo per citare alcuni dei 13 patrimoni Unesco italiani che rischiano di essere spazzati via, entro il 2100, dall'erosione e dall'innalzamento del livello del mare.I patrimoni Unesco minacciati nell'area del mediterraneo sono in tutto 49. L'Italia ospita il numero più alto di queste meraviglie che rischiano di sparire, seguita da Croazia con 6 e Grecia con 7.Eppure non si tratta della trama di un film apocalittico ma il risultato della ricerca effettuata dall'università tedesca di Kiel, pubblicata su Nature Communications. Gli altri patrimoni italiani che potrebbero finire sott'acqua sono il delta del Po, Ravenna e le Cinque Terre. Fra le città più a rischio ovviamente c'è Venezia. Secondo gli esperti, tuttavia, l'entità della minaccia dipenderà in gran parte dagli sforzi globali da compiere nei prossimi anni per mitigare questi rischi ambientali. L'obiettivo è mantenere l'impegno previsto dall'accordo di Parigi sul clima, ovvero di limitare l'aumento della temperatura della Terra a 1,5 gradi.