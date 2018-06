Venezia e Cittadella eliminate la finale per la A è Frosinone-Palermo

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Saranno Frosinone e Palermo nelle finali di mercoledì e sabato prossimi a giocarsi la promozione in serie A. Le due formazioni hanno eliminato rispettivamente Cittadella e Venezia. I primi a far festa sono stati i siciliani. Nel pomeriggio in un Barbera gremito da quasi trentamila spettatori hanno battuto 1-0 i lagunari. Il gol della squadra di Stellone (nella foto) arriva al 5', con uno sfortunata autorete di Domizzi. Il Palermo resiste agli assalti degli ospiti, poi nel finale fallisce l'occasione per il 2-0 con un rigore sbagliato da La Gumina. In serata al Benito Stirpe di Frosinone, i ciociari hanno replicato l'1-1 dell'andata, ma si sono qualificati grazie al miglior piazzamento nella regular season. I gol: di Gori al 3' st per il vantaggio del Frosinone; di Kouame al 30' il pari dei veneti che ha reso incandescente il finale. Il Cittadella ha chiuso in 10 per il rosso a Varnier.(G.Bul.)