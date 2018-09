Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

VENEZIA - Dopo tante attrici sul red carpet, performance femminili da podio e storie con donne protagoniste, a Venezia ieri è stato il giorno delle quote azzurre con la straordinaria interpretazione di Willem Dafoe (foto) nei panni del pittore Van Gogh per At Eternity's Gate di Julian Schnabel, film in concorso finito per direttissima nel toto-Leone per la miglior interpretazione maschile.Ma hanno strappato applausi convinti anche Mel Gibson (assente a Venezia) e Vince Vaughn nel film fuori concorso Dragged Across Concrete del regista cult S.Craig Zahler, nei panni di una coppia di poliziotti costretti dalla necessità a improvvisarsi criminali. Violenza, dialoghi tarantiniani, soluzioni narrative inaspettate per un film che il regista ha detto «ispirato anche a Taxi Driver» che riabilita, con tanto di battute autoreferenziali sui recenti trascorsi legali, un Mel Gibson in stato di grazia. (I. Rav.)