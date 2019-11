Venerdì vertice sicurezza con il Ministro

Un'escalation di violenza e criminalità scuote la Capitale, a Centocelle la tensione è altissima. Ministro e Prefettura si incontrano per un vertice su criminalità e mafia. L'incontro previsto per venerdì 15 novembre. Prima una pizzeria data alle fiamme e poi, dopo neanche tre settimane, l'attacco incendiario alla libreria Pecora Elettrica a soli 20 metri di distanza. Il secondo rogo per la libreria, già data alle fiamme nella primavera scorsa e pronta a riaprire. Non potrà. All'ultimo incendio per la Pecora Elettrica ha fatto inoltre seguito, tre giorni dopo, il rogo al pub Baraka Bistrot, in via dei Ciclamini. Ora la città, dopo u cortei e i tanti messaggi di solidarietà, aspetta misure urgenti da discutere nella riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura, un incontro specifico su Centocelle a cui parteciperà anche la ministra dell'Interno, Lucia Lamorgese. Dalle istituzioni le proposte di intervento sono diverse e vanno dall'aumento del numero degli agenti sulla zona per un concreto contrasto alla criminalità fino al sostegno alle strutture vessate da intimidazioni e violenza.(L. Loi.)

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

