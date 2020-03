Venerdì 6 marzo torna M'illumino di Meno, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili targata Caterpillar, Rai Radio2. Presentata ieri a Roma alla presenza del presidente Rai, Marcello Foa, del direttore Radio2 Paola Marchesini, dei Ministri Sergio Costa e Lucia Azzolina e dei conduttori di Caterpillar Massimo Cirri e Sara Zambotti (foto), l'edizione numero 16 è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi per invertire il cambiamento climatico e frenare il riscaldamento globale. Si spegneranno come sempre moltissime piazze italiane, i monumenti - come la Torre di Pisa, il Colosseo, l'Arena di Verona - i palazzi simbolo d'Italia, come Quirinale, Senato e Camera. E parallelamente procede il progetto di piantare un filare di 500mila alberi che simbolicamente unisca il comune di Pino Torinese con quello di Alberobello.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

