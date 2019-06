Vene varicose: un rimedio naturale dopo l'intervento

MILANO - Boom in estate di interventi di scleroterapia contro le vene varicose, un fastidioso inestetismo che interessa il 40% delle italiane. Si tratta di un piccolo intervento ben tollerato ma che può presentare alcune controindicazioni. Il passaggio dei farmaci può determinare infatti infiammazioni, dolore, piccoli trombi o noduli visibili sulla pelle. Per rimediare agli effetti collaterali oggi è disponibile Venoplant Patch, un cerotto da applicare sulla pelle. «È sufficiente farlo aderire per circa dieci ore e permettere una più rapida guarigione - afferma Paolo Casoni, Vice Presidente dell'Associazione Flebologica Italiana (AFI) -. L'innovativo prodotto biotecnologico di origine vegetale ad azione eparino-simile, può contribuire a ridurre la formazione di ematomi dovuti a traumi, interventi estetici o a disordini circolatori venosi. Grazie a questa tecnica di somministrazione le sostanze riescono più efficacemente a superare la barriera cutanea e la loro azione risulta quindi di maggiore impatto. Il formato cerotto adesivo è risultato più comodo rispetto allo stesso prodotto in crema gel. Rappresenta una nuova opportunità per tutti i pazienti». Lo dimostra lo studio prossimo alla pubblicazione su Veins, la rivista dell'AFI. (A.Cap.)

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

