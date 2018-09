Venditti raddoppia Sotto il segno dei Pesci

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sotto il segno dei pesci 2018 raddoppia. Dopo il sold out all'Arena di Verona del 23 settembre, l'evento registra il tutto esaurito anche a Roma, così Antonello Venditti ha deciso di aggiungere una nuova data, il 22 dicembre, al Palalottomatica (dopo quella già prevista del 21). A 40 anni dall'uscita del disco, il cantautore romano proporrà live l'intero album. «È stata la mia svolta musicale, poetica - racconta Venditti - Il mio disco più importante, in cui c'erano tutti i miei temi: la politica e i suoi riflessi sulle persone (Sotto il Segno dei Pesci), la comunicazione (Il Telegiornale), il viaggio dentro e fuor di metafora di Bomba O Non Bomba, la droga (Chen il Cinese), la tenerezza per Sara (che non si è mai sposata, ma ha avuto tre figli), l'amicizia con De Gregori (Scusa Francesco)». Le prevendite per la nuova data sono già disponibili su www.ticketone.it e dalle ore 17 di lunedì 10 settembre nei punti vendita abituali.