Vendevano soffiate sulle indagini: arrestati 6 poliziotti

Davide M. RuffoloSpifferavano informazioni sullo stato delle indagini a Carlo D'Aguano, un pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, che a sua volta ricambiava il favore con un giro di tangenti portato alla luce dai carabinieri del Nucleo Investigativo coadiuvati dalla Squadra Mobile di Roma. Otto le persone finite in carcere, rispettivamente sei agenti della Polizia di Stato, un funzionario della Procura di Roma e lo stesso pregiudicato, a cui si aggiunge un ulteriore posizione nei confronti della quale è stato disposta la misura interdittiva.A tutti loro i procuratori aggiunti Michele Prestipino e Paolo Ielo contestano, a seconda delle posizioni, il reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, di corruzione per l'esercizio della funzione, di accesso abusivo al sistema informatico e quello di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Tra le persone finite in carcere anche la funzionaria di piazzale Clodio, Simona Amadio, già nota per essersi candidata alle comunali del 2016 nella lista Noi con Salvini e che prestava servizio in Procura come cancelliera per un procuratore aggiunto della Capitale. La vicenda prende spunto dall'inchiesta Babilonia che appena 12 mesi fa aveva portato alla luce due distinte organizzazioni criminali che gestivano il traffico di droga nella Capitale e che aveva sfiorato Carlo D'Aguano, imprenditore di alcuni bar e sale giochi.Così gli inquirenti avevano deciso di approfondire la sua posizione scoprendo un giro di preoccupanti amicizie tra l'uomo, i poliziotti e la funzionaria. La donna, come si legge nell'ordinanza, rivelava al compagno (uno degli agenti finiti in manette) di una conversazione avuta con D'Aguano che aveva necessità di qualcuno che gli potesse fornire informazioni circa l'esistenza di procedimenti penali sul suo conto. Un'intercettazione schiacciante in cui la Amadio, tra le altre cose, gli raccontava il suo ruolo di talpa: io Carlo me lo voglio tenere. Allora tu devi pensare amore, che come tutti gli impiccioni' lui ha amici poliziotti... la talpa in Procura.... Ad incastrarla anche un ulteriore telefonata in cui la funzionaria infedele aggiornava l'imprenditore sul proprio lavoro: quella cosa lì in ufficio sta andando, si sta risolvendo. Tu qualsiasi cosa ti serve, sappi che io sono a disposizione.riproduzione riservata ®