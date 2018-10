Vendevano i diplomi, 110 indagati

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uno scandalo che conta ben 110 gli indagati fra dirigenti scolastici, insegnanti e personale di segreteria. Tutti pubblici ufficiali in servizio nelle scuole e accusati di aver dato viota ad un diplomificio che veniva alimentato da soldi e non certo da principi meritocratici per gli aspiranti maturandi. Basti sottolineare che a carico di uno dei principali imputati, ovvero l'ex deputato regionale nonché dirigente scolastico Gaetano Cani, originario di Canicattì, sono stati trovati sequestrati - in una scatola di scarpe custodita nella sua abitazione - 300 mila euro in contanti.Quattro le scuole paritarie che vendevano diplomi: l'istituto Pirandello di Licata, il Pirandello di Canicattì, l'Alessandro Volta di Canicattì, tutti nell'Agrigentino, e l'istituto San Marco di Acireale (Ct). Ventidue i diplomi che sembra siano stati taroccati. I risultati dell'inchiesta Diplomat sono stati illustrati dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dai pm Simona Faga e Paola Vetro insieme al colonnello Giorgio Salerno, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa (città da dove era partita l'indagine per il coinvolgimento di una scuola di Ispica) e al maggiore delle Fiamme gialle Luigi De Gregorio. (M.Lan.)riproduzione riservata ®