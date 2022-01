Vendetta familiare contro il 27enne colpito al femore

Una vendetta maturata in ambito familiare. È la la pista che stanno seguendo gli inquirenti che indagano sul tentato omicidio del 27enne Arbi Gamoudi. Poco prima dell'agguato, avvenuto mercoledì notte a Lunghezza in via Padre Giuseppe Petrilli 45, due uomini infatti hanno suonato il campanello dell'abitazione di Gamuodi (che stava agli arresti domiciliari) e uno dei malviventi gli ha sparato.

Il proiettile - dopo avergli spezzato il femore - è fuoriuscito conficcandosi su un muro. I detective del distretto di polizia del Casilino e della Sezione Omicidi della Squadra mobile stanno interrogando i parenti più stretti della vittima. Fondamentali, per ripercorrere le fasi concitate della sparatoria, anche l'esame delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero confermare le dichiarazioni di alcuni testimoni. (E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

