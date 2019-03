Veltroni: «Davvero un bel successo Con le primarie un nuovo inizio»

«Sono contento che le primarie del Pd siano andate come sono andate, mi sembra un segnale di luce, per me importantissimo in questo periodo in cui sono ossessionato dal buio e dalla perdita di speranza». Alla presentazione di C'è tempo, suo primo film di finzione da regista dopo quattro documentari e alcune serie tv, Walter Veltroni non si sottrae all'inevitabile domanda dopo l'incoronazione popolare per Nicola Zingaretti. «Provo la gioia di chi quel partito lo ha fondato e credo che sia un successo per la democrazia ha aggiunto Veltroni . Quando i cittadini votano è sempre un fatto positivo. Lo penserei anche a parti invertite, cioè se fosse al governo il centrosinistra e ci fosse una forte partecipazione per sostenere l'opposizione».

Ormai da tempo votato alla scrittura (è autore di diversi saggi e romanzi) e al cinema, a chi gli chiede di un suo possibile ritorno in politica Veltroni risponde: «Non devo tornare, perché non sono mai andato via. Non ho mai interrotto il mio impegno politico e civile, che si può esprimere in molti modi. Come chi ha alla Primarie: senza avere ruoli politici, quei cittadini hanno fatto la storia politica del Paese». (M. Gre.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA