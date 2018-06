VELOCITÀ MASSIMA

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleDal prossimo autunno occhio ai limiti di velocità. Stanno per arrivare in città nuovi autovelox di ultima generazione. A richiederli espressamente alla sindaca Virginia Raggi, per uno stanziamento di 254.980 euro è stato il comando generale dei vigili il 15 di giugno, al fine di un «graduale rinnovamento degli apparati» già esistenti. In tutto ne arriveranno 10.La strumentazione, che negli obiettivi del Campidoglio a 5 Stelle, dovrà contribuire al contrasto dell'alto tasso di incidenti stradali a Roma, sarà utilizzabile sia come presidio fisso, sia mobile, a seconda delle esigenze dei caschi bianchi. Per individuare i posti dove saranno collocati saranno incrociati tre dati diversi: le strade più incidentate, gli incroci più pericolosi e le cause di incidente più frequenti. Ma visto che già esiste una tabella relativa all'anno 2018 sulle vie con il maggior numero di sinistri, è altamente probabile che i primi nuovi velox siano installati in via Cristoforo Colombo, via Casilina e via Prenestina. Sono queste tre, infatti, le grandi arterie dove - anche considerando la lunghezza delle stesse - sono stati rilevati il maggior numero di incidenti dall'inizio dell'anno (dentro e fuori il centro abitato). A seguire: via Tuscolana, via Tiburtina, via Togliatti, Nomentana, Cassia, via Appia Nuova, via Aurelia, Salaria, Ostiense.A lavorare sui dati, tra gli altri, sarà il presidente della commissione capitolina, il pentastellato Trasporti Enrico Stefano, che da tempo è impegnato sulla sicurezza stradale: «A fronte dell'alto numero di incidenti stradali che si registra a Roma e che ha tra le sue cause l'alta velocità abbiamo convenuto con la polizia locale di comprare nuovi velox. Stiamo lavorando per trovare questi fondi nel prossimo assestamento di bilancio e averli disponibili già in autunno».Intanto non si fermano le polemiche sull'asfalto malmesso: in particolare sotto accusa ci sono le radici degli alberi e le tante buche che hanno contribuito ad almeno due degli ultimi incidenti stradali. La Procura, nei casi accertati, procederà col reato di omicidio stradale.riproduzione riservata ®