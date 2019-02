VELLETRI

Tradizione in maschera

Al via da domenica, con repliche il 24 febbraio e il 3 e il 5 marzo, il carnevale di Velletri porterà in piazza tutta la vivacità e il buonumore delle maschere. Legati alla tradizione agricola, i carri allegorici sfileranno insieme ai gruppi in maschera per le vie del centro, offrendo uno spettacolo che metterà in risalto artigianalità e creatività. Tra i numerosi costumi, ispirati al folclore ma anche alla dimensione contemporanea, sarà possibile ammirare Gurgumiello, la maschera tipica di Velletri, nata nel 1982 grazie a Giancarlo Soprano. Identificando il rozzo vignaiolo ripulito, figura riconducibile ai primi dell'Ottocento, Gurgumiello si è fatto subito benvolere, diventando il re del carnevale veliterno. Vestito con pantaloni rossi alla zompafosso, con fascia nera in vita e lunghi calzettoni bianchi di lana, il piccolo proprietario terriero indossa una camicia bianca con i campanellini al collo, mantellina, mantello e un cappuccio marrone. Info 3403833918, www.velletri-univercarnevale.it.).

© RIPRODUZIONE RISERVATA