Vele al vento nella Capitale. Dal 6 al 14 aprile infatti si terrà, al Tognazzi Marine Village di Ostia, il primo Kite Festival Città di Roma, manifestazione di ben nove giorni dedicati al mondo del mare e dei suoi sport: oltre al kite surf, spazio al sup (stand up paddle, ndr) e ai più noti windsurf e vela.

Main event della kermesse dedicata a questi sport sarà la prima edizione della kite marathon: 42 chilometri e 195 metri in mare aperto, da percorrere non correndo ma sulla propria tavola, trascinati dalla forza del vento. Il campo di gara si estenderà da Torvaianica al Porto Turistico e, come ogni gara che si rispetti prevede un montepremi: ben 5.000 euro da suddividere fra i primi cinque classificati.

A partecipare al Kite Festival Città di Roma ci saranno anche la giovane campionessa olimpica italiana Sofia Tomasoni e l'atleta della Repubblica Dominicana Adeuri Cornel. I due giovani hanno conquistato entrambi la medaglia d'oro femminile e maschile nel Kiteboard TT:R (Twin Tip Race) agli Yout Olympic Games che si sono disputati nel 2018 a Buenos Aires, in Argentina.

Per tutti e nove i giorni della manifestazione sarà allestita anche una grande area destinata all'esposizione per le aziende del settore, presenti con i loro prodotti da provare ed acquistare. E nei giorni del fine settimana, dal pomeriggio a notte fonda serate con Dj set. (L. Cal.)

