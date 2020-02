VE LO DO IO IL DERBY

Massimo Sarti

MILANO Ieri si è allenato ancora a parte a causa delle noie a un polpaccio che (insieme a un po' di influenza) gli avevano fatto saltare la sfida di domenica pomeriggio con l'Hellas Verona. Ma in casa Milan nessuno sembra avere dubbi sul fatto che Zlatan Ibrahimovic domenica sera giochi a San Siro il derby con l'Inter (e sarà il decimo della sua carriera). Con la volontà di riprendersi definitivamente la Milano calcistica, portando al trionfo il popolo rossonero che lo adora e che si è aggrappato all'arrivo dello svedese per raddrizzare una stagione nata malissimo. I tifosi nerazzurri adorarono in passato Ibra, salvo sentirsi abbandonati nel 2009 quando passò al Barcellona per vincere la Champions. Proprio la Champions del triplete dell'Inter, di Mourinho e della contropartita tecnica (dai catalani) Samuel Eto'o, passata anche da una semifinale vinta proprio sui blaugrana. La somma vendetta sportiva dei cuori nerazzurri sul loro ex idolo.

L'accoglienza del Meazza a maggioranza nerazzurra non sarà di certo morbida per Ibra, Che comunque, nelle tre stagioni all'Inter, dal 2006 al 2009, contribuì con 66 gol in 117 partite ufficiali alla conquista di tre scudetti e due Supercoppe di Lega. Nei cinque derby disputati contro il Diavolo Ibra ha realizzato due reti e fornito altrettanti assist, per quattro vittorie nerazzurre. Memorabile la stracittadina dell'11 marzo 2007: quella del gol di Ronaldo il Fenomeno contro l'Inter, ma ribaltata nella ripresa da Cruz e Ibrahimovic.

Nel 2010 il primo ritorno nell'amata Milano. Il Milan gli restituì la gioia dopo le delusioni di Barcellona. Ibra consegnò ai rossoneri nel 2011 uno scudetto e la Supercoppa di Pechino, pareggiando nel derby cinese con l'Inter l'iniziale vantaggio di Sneijder, prima del sigillo determinante di Boateng.

In campionato tre gol in altrettante stracittadine disputate con la casacca rossonera. Decisivo il rigore al 5' del 14 novembre 2010, inutile la doppietta del 6 maggio 2012, oscurata dal tris di Milito e da un capolavoro di Maicon nel 4-2 per l'Inter. Ora lo scettro del gol per la Beneamata è nel stretto nelle mani di Romelo Lukaku. Sfida nella sfida per Ibra, che dopo quasi otto anni dopo torna in un derby della Madonnina, ruggendo per la voglia di essere ancora, a 38 anni, il padrone di Milano.

