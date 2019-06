Vavro pronto per la Lazio

Enrico Sarzanini

ROMA Un gigante dai piedi buoni. E' Densi Vavro del Copenaghen il giocatore individuato dal diesse Tare per rinforzare la difesa. Classe 1996, 193 cm, lo slovacco è capace di abbinare la fisicità alla tecnica. Uno dei pilastri difensivi della nazionale slovacca, nell'ultima stagione ha disputato 50 partite con il Copenaghen, segnando anche due reti. Nato a Partizánske, in Slovacchia, Denis Vavro, patito di hockey su ghiaccio, uno degli sport nazionali, l'altro giorno su Instagram ha dato un indizio su quanto voglia vestire la maglia della Lazio riempendo di like i messaggi dei tifosi biancocelesti trascurando invece quelli provenienti dai tifosi di Roma e Sampdoria. Vavro è in qualche modo legato all'Italia: nei preliminari della scorsa Europa League ha firmato il rigore decisivo che ha eliminato dalla competizione l'Atalanta di Gasperini, crollata a Bergamo proprio contro il Copenaghen. La Lazio spera di chiudere l'operazione entro lunedì e per dare un'accelerata mercoledì ha inviato un dirigente in Danimarca per imbastire l'operazione: nove milioni più uno di bonus l'offerta del presidente biancoceleste Lotito, il Copenaghen vorrebbe individuare il sostituto prima di lasciarlo partire. Intanto oggi Vavro è atteso a Copenaghen per le visite mediche di inizio stagione che serviranno anche per incontrare il club e prendere una decisione.

La prossima sarà una settimana molto importante per la Lazio che oltre a Vavro potrebbe annunciare altri due colpi: Jony e Lazzari. Sull'esterno spagnolo con il Malaga c'è accordo su tutto, sbrigate le questioni burocratiche potrà essere ufficializzato. Per quanto riguarda Lazzari trovata da tempo l'intesa con il giocatore, che ha già avuto modo di sentire Inzaghi al telefono, Lotito sta cercando di abbassare le richieste della Spal con l'inserimento di contropartite. Si va verso la chiusura dell'affare a 8 milioni più il cartellino di Murgia felice di restare a Ferrara.

