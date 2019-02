Vasco il sardo, live 019 farà tappa a Cagliari «Si preparano le navi»

Massimiliano Leva

«Si preparano le navi. Sbarcheremo con una produzione gigantesca. Osiamo là dove le grandi produzioni non vanno». Parole di Vasco Rossi, che così ieri, con un post sul suo profilo Facebook, ha annunciato due nuove date per il prossimo tour estivo Vascononstop live 019. Due date che, oltre a quelle già comunicate dall'1 al 12 giugno allo stadio Meazza di Milano, si terranno il 18 e 19 giugno a Cagliari, zona fiera. Un post che ha raccolto centinaia di like nel giro di poche ora, a testimonianza di come ancora una volta ogni tournée di Vasco sia un evento imperdibile per migliaia di fan. Ancora di più questa estate, visto che il Komandante si esibirà solo nel capoluogo lombardo e in quello sardo. E se vogliamo sta proprio qui l'anomalia della cosa: ossia il fatto che un performer come Vasco Rossi abbia scelto proprio Cagliari e la Sardegna come secondo luogo per il suo tour. Là dove, spesso, le grandi produzioni (soprattutto straniere) non considerano mai l'opzione di fare concerti. Vuoi per il costo, troppo alto, vuoi perché è più facile vendere biglietti nelle grandi città. Maggiore rischio e minore certezza di incassi, a fronte di un guadagno assicurato quindi. «Io e Rosalino Cellamare scrivemmo Piazza Grande in traghetto, prima di sbarcare in Sicilia per un concerto», disse una volta Lucio Dalla. Altri tempi. Ma a riportare indietro le lancette e a regalare un grande show alla Sardegna, questa estate ci pensa Vasco.

