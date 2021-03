Varianti a scuola raffica di contagi

Orari ridotti e uscite anticipate per gli alunni ma anche scuole completamente chiuse: le lezioni a Roma si complicano e la colpa probabilmente è delle varianti: sembra di essere tornati ai disgai del mese di ottobre. Troppi docenti assenti, anche per gli effetti della vaccinazione, e cresce così il numero delle classi che finiscono in quarantena: un mix che sta mettendo in ginocchio gli istituti della Capitale. Oltre 55mila tra docenti e personale scolastico sono stati già vaccinati ma sembra non decollare lo screening sulla popolazione studentesca visto che per ora solo uno su 3 si è sottoposto al tampone. Il liceo classico Aristofane di Montesacro ha deciso di restare chiuso, con la didattica a distanza fino al 20 marzo, e lo stesso stanno facendo l'istituto professionale Vespucci e il Domizia Lucilla a Monte Mario. Restano a casa anche i bambini della scuola primaria e materna Pistilli in Prati: troppi casi positivi, la Asl Rm1 ha avviato i tamponi molecolari per tutti.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 05:01

