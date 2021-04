Varchi Ztl, battaglia in aula per aprirli

Guerra fino all'ultimo minuto sulla Ztl del centro storico: oggi in Consiglio comunale si discute la mozione per lasciare aperti i varchi, come è stato nelle ultime due settimane in zona rossa. La mozione, che porta come prima firma quella di Andrea de Priamo, consigliere di FdI, chiede la proroga sull'apertura della Ztl ed è sostenuta da buona parte dell'opposizione ma non solo. Il secondo firmatario è infatti il presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito, in forze al M5S ma favorevole alle istanze dei commercianti: «Prima di prendere decisioni - spiega - chiediamo alla sindaca Raggi di aspettare il parere dell'aula consiliare. Riaprire i varchi rappresenterebbe un segnale per cercare di salvare il tessuto produttivo romano». Sul fronte del commercio la posizione è netta: «Il centro storico rappresenta il 35% delle attività della città - sottolinea Valter Giammaria, presidente di Confesercenti Roma - ci sono già 2500 attività chiuse per colpa della pandemia, di queste ben 400 sono concentrate nell'area tra via Tomacelli, via Frattina e via del Corso. Chiediamo la proroga dell'apertura della Ztl fino a fine emergenza e le strisce blu gratuite».(L. Loi.)

