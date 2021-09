Vannini, l'ospedale rosa per le donne in difficoltà

Inaugurato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale dedicato a Giuseppina Vannini, prima santa della sanità romana, fondatrice dell'ordine delle Figlie di San Camillo. Una struttura di riferimento per il Prenestino nella battaglia contro il Covid. «Uno straordinario impegno - ha affermato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato - Presso questa struttura sono stati assistiti oltre 4.000 pazienti Covid, fin dal principio l'ospedale Vannini è stato fondamentale nella cura e nell'assistenza, con professionalità e grande empatia nei riguardi dei pazienti. E' un avamposto in un quartiere popolare e multietnico, e fondamentale è la sinergia con il Servizio sanitario regionale e con la Asl Roma 2. D'Amato ha aggiunto: «Sottolineo che questo è un ospedale in rosa, dove si presta molta attenzione alla violenza di genere con percorsi dedicati: qui le donne che vivono situazioni difficili posso trovare una porta sempre aperta». (F.Sci.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 05:01

