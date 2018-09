Van Geel: «Fidatevi, Karsdorp è fortissimo»

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Karsdorp si riprenderà molto presto e farà vedere tutto il suo valore». Martin van Geel, direttore sportivo del Feyenoord, non ha dubbi. E, come lui, non devono averli i tifosi della Roma. Intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo, il dirigente del club di Rotterdam, ha indirettamente rassicurato l'ambiente giallorosso sulle condizioni del suo ex pupillo: «È stato soltanto parecchio sfortunato, ma sa benissimo quali sono i propri mezzi. Ha un fisico eccezionale, un grande carattere ed è molto equilibrato». Un percorso, tecnico e caratteriale, costruito negli anni, fin dai dei tempi delle giovanili. «Era un centrocampista offensivo ha spiegato van Geel sempre concentrato, con una buona tecnica e non ha mai avuto paura di giocare davanti a platee importanti. La sua posizione? Nel calcio italiano, lo vedo nel 3-5-2 come esterno destro del centrocampo a 5».(P. Bru.)riproduzione riservata ®