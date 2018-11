Van Dijk e l'abbraccio all'arbitro disperato

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Il gol più bello Virgil van Dijk l'ha realizzato dopo il triplice fischio. Il difensore del Liverpool al termine di Germania-Olanda, terminata 2-2 proprio grazie a una sua rete segnata al 91' che ha consentito agli Orange di qyualificarsi alle Final Four di Nations League, è corso ad abbracciare l'arbitro Hatenag. Il fischietto rumeno, infatti, pochi minuti prima della partita era stato informato della morte della madre ma ha voluto comunque dirigere il match. Al triplice fischio, però, Hatenag è scoppiato in lacrime. Van Dijk allora gli si era avvicinato per salutarlo e, vedendolo così scosso, l'ha abbracciato, spiegando poi il suo gesto ai giornalisti: «Ho visto che stava iniziando a piangere a dirotto, perché purtroppo è morta da poco sua madre. Io non ho fatto altro che dirgli di essere forte e che aveva fatto un buonissimo lavoro in partita. Lo reputo un piccolo gesto, ma spero davvero che gli sia stato un po' d'aiuto».(F. Bal.)riproduzione riservata ®