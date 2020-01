VAMPIRI D'IDENTITÀ

Emilio Orlando

Come nel film drammatico Identità rubate del regista americano Robert Dornhelm, i truffati erano costretti a pagare per conto di altri. Erano pendolari della truffa, agivano nella Capitale, a Napoli, a Siracusa ed a Cagliari. In pochi mesi, la banda di truffatori si è impossessata di quasi un milione di euro, raggirando banche, enti previdenziali e l' agenzia delle entrate.

Il gruppo di criminali smantellato ieri mattina all' alba dai carabinieri della compagnia Casilina, aveva pensato a tutto, anche a trovare attori che interpretavano la parte delle persone a cui era stata rubata l' identità, perché erano molto somiglianti agli ignari truffati. I detective del nucleo operativo coordinati dal procuratore aggiunto Lucia Lotti, sono riusciti a ricostruire tutti i movimenti fisici e finanziari degli arrestati. Ciascuno aveva un proprio ruolo, come quello di trovare e stampare i documenti d' identità falsi che chiamavano in gergo santini. Il regista occulto delle operazioni illecite era considerato Giuseppe De Santis, un settantottenne, dall' apparente aria innocua ed inoffensiva, originario della provincia di Frosinone, ma residente a Cinecittà che gli affiliati chiamavano Il vecchio o Maradona.

In molti casi i titoli di credito che venivano presentati all'incasso erano rimborsi Irpef originali, spesso rubati e mai pervenuti ai reali destinatari, ai quali, la notizia di quanto accadeva alla loro spalle insaputa è stata data dai carabinieri. Dalle indagini si legge nell' ordinanza di custodia: «È emersa la capacità del sodalizio di monitorare sul territorio l'emissione di titoli di credito del valore nominale superiore ai 100.000 Euro, definiti dormienti poiché emessi da diverso tempo e non incassati dagli aventi diritto, che detenevano il documento originale». Questa abilità ha reso possibile la realizzazione di molte truffe nel corso del tempo. Nella rete della Procura sono finiti anche: Antonio Pacella, Marco Marchi, Stefano Giulianelli, Walter Fabbri, Giovanni Scognamiglio, Ciro Agrillo, Biagio Sorrentino, Vincenzo Criscuolo, Giovanni Pietro Antonio Cannas, Adelfio De Luca, Paolino Caccavale, Salvatore Febbraio e Giovanni Galeota.

Venerdì 10 Gennaio 2020

