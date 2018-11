Valtopina, trionfa il tartufo

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniTra le più pregiate eccellenze italiane, il tartufo darà spettacolo con la trentottesima edizione della Mostra mercato nazionale del tartufo e dei prodotti tipici che, domani e domenica, con replica il 24 e 25 novembre, sarà allestita a Valtopina, in provincia di Perugia. Noto per il profumato frutto ipogeo, abbondante nelle versioni bianco, nero e scorzone estivo, il piccolo comune umbro ospiterà un villaggio del gusto con cinquanta stand che, oltre al tartufo e a gustose specialità che lo vedono principale materia prima, esporranno altri prodotti del territorio, come vino, birra, olio, formaggi e lenticchie. Agli acquisti di qualità si accompagneranno le degustazioni, protagoniste presso l'area fieristica ma anche nel centro storico, dove i ristoranti proporranno menù a tema, secondo la tradizione culinaria locale. Nel cuore del borgo sarà possibile scoprire anche ricette di altre regioni, come la polenta Taragna della Valtellina e le tipicità bolognesi (info 074274625, www.tartufoavaltopina.it).riproduzione riservata ®