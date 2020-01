Valorizzare le invenzioni per migliorare l'assistenza

ROMA - È ottimo il posizionamento dell'Italia nella produzione d'innovazione scientifica: tra i primi dieci nel mondo per articoli scientifici pubblicati e per il loro impatto. Un risultato di assoluto rilievo se si confrontano gli investimenti in Ricerca con quelli di tante altre nazioni. Il 20% degli studi clinici dell' Unione Europea è svolto in Italia, il 37% del totale degli studi clinici è su farmaci biotech, e il 26% su farmaci orfani.

Non è altrettanto positivo, però, il posizionamento dell'Italia nella tutela della proprietà intellettuale in ambito scientifico, ed è addirittura scarso nella valorizzazione dei risultati della ricerca. Questo a causa di insufficiente tutela della proprietà intellettuale con prevalenza di brevetti solo italiani rispetto a domande brevettuali internazionali frutto per anni di una attività di valorizzazione statica, mancanza di cultura sul tema e norme anacronistiche. Valorizzare in chiave economica i risultati della ricerca scientifica e tecnologica per fornire le migliori strategie di cura ai pazienti è l'impegno costante e crescente degli IFO di Roma, che hanno ospitato l'altro giorno il meeting Trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca.(A.Cap.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA