VALMONTONE, OTTO CHILOMETRI DI CODA

Momenti di paura ieri sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto tra il bivio con la Diramazione Roma Sud e Valmontone, in direzione di Napoli all'altezza del km 585. Un autoarticolato che trasportava materiale plastico ha preso fuoco e si è fermato nella corsia di marcia lenta. Il traffico è stato bloccato per più di trenta minuti per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Immediate le ricadute: otto i chilometri di coda verso Napoli. La situazione si è poi progressivamente normalizzata. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti la polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale di Autostrade per l'Italia. Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli è stato consigliato di uscire a San Cesareo e percorrere la viabilità ordinaria verso Valmontone dove rientrare poi in autostrada verso Napoli. (V.Arn.)