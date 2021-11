ValeYellow46, il Dottore, il campione con il sorriso da eterno ragazzo: Valentino Rossi è stato questo e molto altro. Lascia la pista dopo 26 anni di carriera, 9 mondiali vinti, 115 vittorie e 235 podi: sui social è boom di post dedicati alla sua ultima corsa al GP di Valencia. 1,2 milioni di ricerche online (450 mila solo in Italia) raggiunti i 12 milioni di followers su Instagram e su Twitter nei trend per l'intera giornata di domenica. Valentino Rossi ha scatenato nei cuori una reale e sincera affezione che si è riversata online, a partire dalle persone a lui più vicine: il suo storico telemetrista Matteo Flamigni, la sua compagna Francesca Sofia Novello con sei l'emozione più bella della mia vita, l'amico di sempre Uccio Salucci, fino a Jovanotti con che spettacolo! e Cesare Cremonini, che in trasferta a Valencia ha commentato poeticamente domani sarà un giorno migliore. I messaggi si susseguono come un fiume, su tutti i portali. Il pilota dal volto umano, divertente, cocciuto, è proprio come uno di noi e come si fa a non volergli bene? Ma questo addio non è un funerale, bensì la celebrazione allegra di un percorso fatto di tenacia, adrenalina, scivolate e velocità. «Mi piace aver lasciato così, molto nel mio stile. Hanno provato tante volte a farmi piangere però doveva essere una festa. Smettere era solo una scusa per fare casino» confessa il campione. Si chiude un'epoca e non non possiamo che dirgli #GrazieVale, giù il cappello, anzi giù il casco. @maddai



Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA