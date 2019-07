Valeria Marini fa il bagno nella Barcaccia: multata

Simone Pierini

Ha scelto di promuovere il suo singolo Me gusta facendo il bagno nella fontana della Barcaccia a piazza di Spagna. Valeria Marini è finita prima al centro delle polemiche social e ora sarà anche multata in virtù delle nuove norme del regolamento della polizia urbana appena varato.

La soubrette ha condiviso la sua bravata sul suo canale Instagram ufficiale condividendo i numerosi video filmati dai passanti. I fan hanno accolto con applausi ed entusiasmo la show della Marini che ha ballato nelle acque della fontana vestita con un abito color argento con tanto di brillantini. Ma la reazione del web è stata completamente opposta. Molte le critiche, accompagnate anche da insulti legati al suo aspetto fisico: «Smettiamola di inquinare le nostre fontane con la plastica», hanno scritto. E ancora: «Non so se è peggio lei o i cretini che la applaudono». Ma non è la prima volta che accade una cosa del genere. Paolo Villaggio si tuffò nella fontana di Trevi per promuovere una serie tv di cui era protagonista. E che dire del presidente romanista James Pallotta? Lui scelse la fontana dei leoni a piazza del Popolo per manifestare la sua gioia per la vittoria con il Barcellona in Champions League. Più indietro con gli anni, al fontanone del Gianicolo, Delio Rossi, allenatore laziale per festeggiare la vittoria nel derby si fece immortalare in uno stile libero senza precedenti.

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

