Valeria Arnaldi

«Vorrei che i miei dipinti suscitassero la sensazione di essere stati attraversati da un essere umano», diceva Francis Bacon, che lavorava basandosi su foto, non modelli. «Ero visivamente aggressivo. Mi sedevo molto vicino e guardavo», spiegava Lucian Freud a proposito della sua pittura rigorosamente dal vivo. I due artisti sono messi, per la prima volta, in dialogo in una mostra in Italia. Bacon, Freud, la scuola di Londra. Opere della Tate, a cura di Elena Crippa, Curator of Modern and Contemporary British Art, Tate, da oggi al 23 febbraio al Chiostro del Bramante, organizzata con Tate, Londra, riunisce oltre 45 dipinti, disegni, incisioni di Bacon, Freud, ma anche Andrews, Auerbach, Kossoff e Rego.

riproduzione riservata ®

Il resoconto integrale della inaugurazione su Leggo.it

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA