Vittorio Sgarbi, cosa pensa del caso del rapper Junior Cally a Sanremo di cui nelle ultime ore da molti è stata chiesta l'esclusione con l'accusa di sessismo?

«Una canzone esprime opinioni personali, non devono essere condivise. Mi pare ridicolo escludere dal festival di Sanremo qualcuno che è stato chiamato».

Quindi, per lei non ha senso la censura peraltro basata su un brano diverso da quello per il festival?

«Appunto. Misuro le mie valutazioni sul comportamento di Amadeus e mi pare un comportamento preciso, lui è quello che guida la baracca, lo fa, credo, in maniera cosciente e avveduta e se ha preso una posizione tendo a essere d'accordo con lui».

Frasi e scelte di Amadeus, però, stanno scaldando gli animi.

«Ogni volta che nasce una polemica su Amadeus è un modo per impedire alle persone di avere un comportamento semplice, di buon senso. Nel caso del cantante, una canzone che ha fatto nel passato, sarà stata una sua forma di malumore, esistono gli stronzi, esistono anche le stronze».

La tematica sessista su questo Sanremo sta diventando troppo imponente?

«Sì, è così, è tutto ridicolo. Il vero sessismo è ritenere una donna inadeguata o incapace di difendersi da sola. Quindi, se una canzone ha offeso qualche donna, quella donna si lamenta. Non è che la canzone l'ha fatta in astratto, l'avrà fatta su una donna che è stata con lui, immagino».

Anche il video mostra immagini violente.

«Abbiamo bisogno di una canzone o di un video per sapere che esiste il masochismo? Dobbiamo imparare da queste quattro rincitrullite come sono i rapporti tra uomo e donna?».

