Visite guidate, attività, giochi, laboratori, animazioni e dj set. Protagonista, il latte. La Fattoria Latte Sano, in via della Muratella, domenica apre al pubblico le porte del suo stabilimento, nella speciale giornata di festa Ti Aspettiamo in famiglia, giunta alla seconda edizione, dopo il successo dell'appuntamento primaverile.Cuore della manifestazione, la visita guidata allo stabilimento, in due percorsi per scoprire la linea di confezionamento latte fresco o la nuova linea di confezionamento latte UHT, a lunga conservazione, in grado di produrre 12mila bottiglie l'ora, grazie a una nuova soluzione altamente tecnologica e a un sistema di sterilizzazione più rispettoso dell'ambiente. Tra le novità dell'edizione, dj set, area per vedere una mucca con vitellino, un gioco sulla raccolta differenziata. In cartellone pure l'intervento del Dottor Giorgio Pitzalis sull'importanza di una colazione bilanciata. Poi, spettacoli, incluso uno sulla filiera del latte, area degustazione e, con la scuola Coquis, show-cooking e corsi di cucina genitori-figli.Partecipazione gratuita, con obbligo di prenotazione sul sito www.lattesano.it.