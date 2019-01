Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiVentaglio in caso di grande afa, bolle di sapone da far volare all'uscita degli sposi, perfino ballerine di ricambio per chi non riesce a stare a lungo sui tacchi. È concepita come un kit di sopravvivenza alla cerimonia nuziale la wedding bag di benvenuto per gli ospiti, ultimo trend per le coppie prossime al matrimonio.A portare sotto i riflettori questa e altre novità del settore, tra mutamenti di costume e piccole follie, è RomaSposa 2019, da oggi fino al 3 febbraio presso La Nuvola, all'Eur, con oltre 300 aziende e più di mille abiti in passerella. Il classico cede il passo alla personalizzazione: la fantasia si fa regola in ogni dettaglio, dall'allestimento - largo a composizioni di fiori e fogliami all'interno di plexiglass o ceramica al bouquet, sempre più spesso in colori forti, come il rosso borgogna. Candele e luci decorano gli ambienti e sembrano ormai immancabili i fuochi artificiali dopo il taglio della torta.Mutano ovviamente pure i vestiti. Se lo sposo si limita ad accendere tight o completo blu con gilet di seta, cravatta o plastron in nuance a contrasto, la sposa si diverte con look inattesi, dallo smoking in mikado bianco agli abiti dorati, fino alle trasparenze effetto nude o tattoo, senza trascurare elementi componibili da mettere e togliere per finti cambi d'abito. Piace la cerimonia all'estero. In luna di miele prima ancora del sì.