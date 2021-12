Valeria Arnaldi

Una «pizzeria chic» per rilanciare la Dolce Vita, perché la pizza è «un prodotto importante, ma è presentato in modo cheap». E ancora, con «un servizio approssimativo, roba che non ti invoglia a rimanere nel locale». Le parole di Flavio Briatore a La Repubblica per la sua catena Crazy Pizza, in via Vittorio Veneto a Roma, non potevano non provocare appassionati e cultori di pizza, nonché ovviamente i protagonisti del settore. L'annuncio ha rapidamente preso il sapore di una vera e propria sfida lanciata alla Capitale e alle eccellenze della cucina del piatto italiano più diffuso al mondo: la pizza. Ecco allora come la pensano alcune delle grandi firme della pizza a Roma. La sfida di Briatore, semmai ce ne fosse bisogno, è stata raccolta. A gennaio saranno scintille, nel forno a legna...



