Valeria Arnaldi

Una fanciulla dallo sguardo languido, la bocca dischiusa, i capelli raccolti, in Ritratto di Signora.

Una donna dall'espressione indecifrabile, a voler quasi tenere lontano l'osservatore, ma con il sorriso morbido e il seno scoperto, invece, ad attirarlo a sé, in Giuditta I.

Sono due capolavori di Gustav Klimt. Il primo al centro di un vero giallo, rubato nel 1997 dalla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza e misteriosamente ritrovato nel 2019 nella stessa galleria. L'altro, tra le sue opere iconiche, a offrire interessanti chiavi di lettura della mostra Klimt. La Secessione e l'Italia, a cura di Franz Smola, curatore Belvedere Museum, Sandra Tretter, vicedirettore Klimt Foundation di Vienna e Maria Vittoria Marini Clarelli, sovrintendente capitolina ai Beni Culturali, visitabile al Museo di Roma a Palazzo Braschi da oggi al 27 marzo.

Tra dipinti, disegni, manifesti d'epoca, sculture, sono oltre duecento - 49 quelle di Klimt - le opere nel percorso che segna il ritorno dell'artista in Italia e nell'Urbe, a 110 anni dall'Esposizione Internazionale d'Arte del 1911. E, non a caso, il cuore della mostra, per la prima volta, è proprio nel legame di Klimt con l'Italia, meta di almeno otto viaggi, tra 1890 e 1913. Le figure femminili, centrali nella ricerca dell'artista - rari i ritratti maschili - consentono di meditare su una precisa idea di bellezza, che non è semplice oggetto da contemplare, ma elemento di cui godere, né mera parvenza ma allegoria di una più profonda indagine dell'esistenza, tra aspirazione all'eternità dell'idea - anche creativa - e caducità della materia. Ecco allora capolavori come Giuditta I, appunto, Signora in bianco, Amiche (Le Sorelle), Amalie Zuckerkandl e La sposa, che per la prima volta lascia la Klimt Foundation, fino ad arrivare al focus su Ritratto di Signora. Nel mezzo, altri tesori, come il Fregio di Beethoven, lungo oltre 34 metri. E la ricostruzione dei Quadri delle Facoltà - La Medicina, La Giurisprudenza e La Filosofia - andati perduti nel 1945 in un incendio e ora riportati alla vita, digitalmente, nei colori originali, grazie alla collaborazione tra Google Arts & Culture Lab e il Belvedere di Vienna. Alla mostra romana ne seguirà un'altra, dal 5 aprile, a Piacenza, su un Klimt più intimo.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA