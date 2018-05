Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria Arnaldi«Una confezione regalo che pesa 21 grammi, con un bel fiocco rosa. Dentro riposa la nostra anima impacchettata e servita su un piatto d'argento. Stiamo consegnando quel pacchetto e le emozioni che contiene, i sentimenti e alcune qualità essenziali del nostro essere umani alle macchine».Si apre così Manuale di disobbedienza digitale di Nicola Zamperini, che analizza gli effetti delle interazioni digitali appunto, spiega il fenomeno delle technocorporation, lo snaturamento provocato dagli algoritmi nelle nostre vite e, propone azioni per non rimanere vittima del sistema. Per disobbedire, insomma. «Disobbedire per me significa essere consapevoli - spiega Zamperini - quando ci rendiamo conto che stiamo regalando parti di noi stessi alle macchine forse iniziamo a comportarci con maggior parsimonia. Certo, non possiamo spegnere ogni dispositivo, ma non possiamo fare finta che la tecnologia non abbia effetti negativi, oltre a quelli positivi, nelle nostre vite. Più che liberarci dal controllo, dobbiamo farlo dalla schiavitù volontaria. Occorre recuperare più tempo per noi». A chiudere il volume un ennalogo (nove regole) di azioni disobbedienti. Un consiglio pratico da cui partire? «Stampare venti foto l'anno. Ai nostri figli lasceremo un'eredità digitale mostruosa in immagini. Come capiranno quali sono stati i momenti salienti della nostra vita?».Nicola Zamperini, Manuale di disobbedienza digitale, Castelvecchi, p. 240, euro 17,50