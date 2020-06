Valeria Arnaldi

nire forze e talenti. È basata sulla condivisione la filosofia di Rosciolino, avventura di gusto al via oggi presso il circolo Play Pisana, a via dei Matteini 35, che vede insieme Max Giusti, che del circolo è gestore, e Alessandro Roscioli, nota firma del food. Una sfida in un momento molto difficile per le imprese. «Quasi 3 anni fa - spiega Max Giusti - con i miei soci Daniele Aprile, Matteo Murzilli e Stefano Spezia mi sono lanciato nell'avventura ristorazione. Oggi sono felice di iniziare a collaborare con Alessandro su questo progetto unico. Non voglio fare il ristoratore, ma in un'avventura come questa, fatta di speranza, coesione, rinascita, sono in prima fila». Quando, riaperta la storica Salumeria di Via dei Giubbonari, Roscioli ha compreso che per la ripresa servivano spazi diversi, si è rivolto al suo amico Max Giusti, per proporgli di fare insieme qualcosa di nuovo. In una settimana è nato Rosciolino. «Mi sento spesso dire: Che coraggio! - prosegue Giusti - Io però credo che questo sia l'unico modo: ci siamo uniti». Il format muta secondo orario e calendario. Il Chiosco bordo piscina, tutti i giorni, tra 10 e 18, propone piccoli piatti e snack, e tra 18 e 23.30 si fa Cocktail Bar con drink di Tommaso Borghi. La Trattoria con pizza è aperta la sera in settimana, anche a pranzo nel weekend. Articolata l'offerta. C'è il Bancone di Roscioli, con eccellenze come il Jamon Iberico de Bellota 48 mesi. E c'è la cucina, tra insalate gourmet, classici romani come la gricia, ricette creative di carne e di pesce, come le tagliatelle fatte in casa con puttanesca di mare bianca, nocciole tostate, briciole di pane al finocchietto selvatico. La pizza è firmata Luca Issa, titolare Piccolo Buco di via del Lavatore, coinvolto nel progetto. «Mangiando all'aperto - conclude Giusti - si finisce per conoscersi. Credo sia un'opportunità per riappropriarci delle nostre vite».

Mercoledì 3 Giugno 2020

