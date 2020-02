Valeria Arnaldi

Twitter, da ieri, ad ogni ricerca e hashtag sul coronavirus 2019-nCoV invita a collegarsi al sito del Ministero della Salute per avere informazioni ufficiali. Ad annunciare la misura, in coincidenza con la sua introduzione, è stato su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza: «Per fermare il coronavirus vanno anche contrastate le false informazioni». Ora, il ministero sta dialogando con Google, che a livello globale ha avviato un'iniziativa analoga con Who. A lanciare l'allarme infodemia, ossia l'epidemia di informazioni fake sul virus e sulla sua diffusione, nei giorni scorsi era stata l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

È iniziata dunque la corsa a cercare di limitare il contagio delle false informazioni. La Croce rossa italiana, in un podcast, ha smontato alcune delle principali fake news. Anche la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri sta lavorando in tal senso, con la pubblicazione di una serie di schede ad hoc sul portale https://dottoremaeveroche.it.

Le falsità sono molte, a partire dalla convinzione che i migranti provenienti dall'Africa sulle coste italiane siano portatori del virus sviluppatosi in Cina fino ad arrivare al timore di poter essere contagiati semplicemente andando a mangiare in ristoranti cinesi.

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

