Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiTed raddoppia. A tre anni dall'inaugurazione a Prati, il primo Lobster&Burger ha appena aperto una seconda sede, nel quartiere Ostiense. Protagonista della carta, l'astice, proposto in varie ricette, a partire dall'ormai classico Lobster roll, panino con rucola, astice fresco canadese e salsa lobster.Non solo astice però. La proposta di gusto è firmata dallo chef di origini ecuadoregne Gerardo Daniel Llorenty Jines. Si va da piatti a base di tonno, gamberi, salmone fino a burger di Black Angus, senza dimenticare proposte vegetariane. Ecco allora la tartare di tonno pinna gialla condita con olio, sale, pepe szechuan, scorza di arancia, emulsione a passion fruit e lingua salata, ma anche pulled pork, spalla di maiale marinata e sfilacciata con salsa barbecue, composta al cavolo rosso e salsa mayo, fino ad arrivare al burger di quinoa rossa, carote, ceci e patate servito con salsa guacamole, cipolla caramellata e maionese al pomodoro. Non mancano i dolci, che guardano alla tradizione americana ma non dimenticano il tiramisù. Interessante anche la cantina. Da non trascurare i cocktail, tra creazioni più tradizionali e altre originali.Le novità non interessano solo la carta. «All'interno degli spazi di Ostiense - dice Stefano Aprile, ideatore e amministratore del gruppo - inseriremo un nuovo fattore: l'entertainment». Da metà ottobre sarà aperto uno spazio apposito, chiamato X Room. Intanto, l'arte è già entrata nel locale grazie a una convenzione con la scuola di Teatro di Ostiense, da cui proviene la maggior parte dei camerieri.riproduzione riservata ®