Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiTavole originali di grandi firme di Tex, Disney, Marvel. I lavori di Zerocalcare. Senza dimenticare, nel novantesimo anniversario della sua prima apparizione, l'omaggio a Topolino. Roma si candida a Capitale del fumetto e si ridisegna. Letteralmente. L'esposizione Roma fumettara - Una scuola d'autori, 25 anni in mostra, a cura della Scuola Romana dei Fumetti, a Palazzo delle Esposizioni da domani fino al 6 gennaio riunisce settanta tavole di altrettanti autori che ripensano Roma ognuno secondo il suo stile e il suo immaginario, ripopolandola di personaggi da fumetto, appunto, ma non solo.Così, Batman vigila sulla città a Castel Sant'Angelo nel lavoro di Gabriele Dell'Otto e a Porta del Popolo in quello di Carmine Di Giandomenico mentre Hulk si fa gladiatore nell'interpretazione di Riccardo Federici. Ma non solo. Pasolini è protagonista di una tavola di Massimo Rotundo. Arianna Rea dedica un omaggio alle sette regine di Roma, da Sophia Loren a Monica Vitti.Non manca il calcio. Marco Gervasio presenta una tavola inedita di PaperTotti, Stefano Simeoni l'immagine di una maglia di Totti in cui si legge un simbolico Tutti. E non mancano neppure gli omaggi di artisti con un passato da fumettari, come Max Paiella, Claudio Bruni, regista d'animazione, Greg e Lillo.«Celebrare Roma attraverso le immagini non è semplice commenta Massimo Rotundo, Romics d'Oro della XXIII edizione - si rischia facilmente di cadere nello scontato e nella retorica. L'esposizione mostra le diverse facce della città e, al contempo, illustra l'eccellenza del fumetto italiano nella sua anima variegata, che spazia dai lavori di Milo Manara a quelli di Zerocalcare». E proprio Michele Rech, in arte Zerocalcare è uno dei grandi nomi della Capitale del fumetto. Al Maxxi, sabato, debutta la sua prima personale, Scavare fossati · Nutrire coccodrilli, visitabile fino al 10 marzo. In mostra una ricca selezione di illustrazioni, copertine di dischi, tavole originali, magliette, loghi e molto altro per approfondire il suo immaginario e ricostruire le radici del suo successo. Esposto pure un lavoro site specific.La Casa del Cinema, a Villa Borghese, invece, festeggia Mickey Mouse, fino al 7 dicembre, con Mickey 90 L'Arte di un Sogno: Topolino e il cinema, anteprima della grande esposizione Mickey 90 - L'Arte di un Sogno allestita, con opere originali, a Desenzano Del Garda da sabato fino al 10 febbraio. Nella mostra romana, questo weekend sono previste proiezioni. Domenica 18 alla Casina di Raffaello, lezioni di disegno del Romics d'Oro Marco Gervasio.riproduzione riservata ®