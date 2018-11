Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiStorie segrete da indagare e opere da scoprire. Al via le Mystery Rooms nei Musei in Comune, che, sul modello delle apprezzatissime escape rooms a tema, portano il gioco di squadra negli spazi museali per far vivere ai visitatori vere e proprie avventure, esplorando i tesori meno noti dei diversi spazi. Si comincia domenica al museo Giovanni Barracco con Le mani sul museo Concerto avventura per salvare il Museo Barracco, che animerà una caccia al tesoro tra le sale per ritrovare un prezioso documento. Sono ammessi al massimo dodici partecipanti a replica. La prenotazione è obbligatoria. Repliche sono previste 8, 16 e 23 dicembre. Mystery Rooms anche al museo Napoleonico con Album Bonaparte-Indagine nel passato , presente efuturo di una famiglia. Appuntamenti l'8, il 9, il 16 e il 22 dicembre. Non un gioco per bimbi. Il programma è pensato per coinvolgere in particolare pubblico tra 16 e 30 anni. Mystery Rooms al Museo è realizzata grazie alle donazioni effettuate dai visitatori negli appositi raccoglitori dei Musei Civici gratuiti.