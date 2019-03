Valeria Arnaldi

Sono oltre duecento le opere nella mostra Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza, alle Scuderie del Quirinale da oggi al 30 giugno. A dieci disegni originali di Leonardo dal Codice Atlantico custodito alla Biblioteca Ambrosiana raramente esposti si aggiungono stampe, cinquecentine illustrate e manoscritti, incluso il trattato di Francesco di Giorgio, in prestito dalla Biblioteca Laurenziana, unico suo volume con annotazioni autografe. In mostra pure uno dei due manoscritti della Divina Proportione di Luca Pacioli, illustrato con sessanta solidi basati su disegni del Maestro. E ancora, una selezione di modelli storici dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Esposti i portelli originali della chiusa di San Marco del Naviglio di Milano, usati fino al 1929. L'iter, a cura di Claudio Giorgione, curatore Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, segue le attività del Maestro dalla formazione toscana al soggiorno milanese, fino al periodo romano, analizzando pure contesto e connessioni culturali. Arricchiscono la mostra il libretto L'investigatore universale di Marco Malvaldi, scritto appositamente, poi eventi e laboratori. Non mancano incontri in città.

