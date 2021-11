Valeria Arnaldi

Si avvicina il Black Friday, il prossimo venerdì, e a misurare i pochi giorni che mancano, paradossalmente, sono proprio gli sconti in molti casi già avviati. La gran parte di promozioni e acquisti, però, si registrerà il 26. Le stime sono chiare e più alte degli anni passati. Secondo il Codacons, sono ben 27 i milioni di italiani pronti a fare spese, con un aumento dell'8% rispetto al 2020. A questi si aggiungono gli indecisi, che valuteranno in base alle offerte. E se è difficile ipotizzare il budget - ritenuto probabilmente più basso degli anni scorsi - chiari sono invece i settori di interesse. Il 60% dei consumatori cerca promozioni su elettronica e hi-tech. Il 40% sull'abbigliamento. Il 20% su prodotti per salute e bellezza. Molti coglieranno l'occasione per acquistare regali da mettere sotto l'albero: secondo l'Associazione, i doni saranno comprati nel 39% dei casi, proprio in questi giorni e con questi sconti. Mentre l'interesse degli utenti sale, crescono i no di negozi e brand, che scelgono di non fare promozioni. Così Pienosole, marchio di accessori da uomo, che spiega: «Crediamo fermamente che il Black Friday sia dannoso per il mercato, per le persone e per l'ambiente». La promozione, però, per molti ormai è un appuntamento fisso, quasi una tradizione, e tanti andranno a caccia di offerte nel weekend, fino al Cyber Monday, il 29. Un sacco di sconti per Natale.



