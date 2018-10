Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiSaranno eccellenze e promesse del gusto, tra nomi noti ed emergenti, a conquistare occhi, fantasie e ovviamente palati di romani e turisti dal 27 al 30 ottobre in più zone della città. Torna, infatti, il festival della Gastronomia, ideato da Luigi Cremona e Lorenza Vitali, che, all'interno dell'Urbe, disegna una nuova mappa di sapori e appuntamenti, da via Merulana a via Monti della Farnesina, da via Condotti a piazza di Spagna. L'inaugurazione avverrà a Palazzo Merulana, dando anche il via a Boulevard Merulana, primo evento di un nuovo modo di intendere e vivere la strada. Poi ci si sposterà presso Officine Farneto.Sotto i riflettori, le gare di Emergente riservate a cuochi e pizzaioli under 30 con le selezioni del Centro Sud e le Finali Nazionali. Qui, nel corso della manifestazione, anche la Finale Nazionale di Emergente Sala, che decreterà il miglior giovane professionista del servizio d'Italia. E sarà la stessa location a ospitare una delle novità di questa edizione del Festival, l'inedito evento collaterale sul mondo del Barbecue. Tra i debutti di quest'anno, pure la Giornata delle Migliori Botteghe della Capitale, con premiazione distinta per settore di attività. Non solo. Nel programma, la presentazione in anteprima dell'edizione 2019 della guida del Touring Club italiano su Alberghi & Ristoranti d'Italia e, dal 28 al 30, il forum annuale degli Chef Italiani nel Mondo, con masterclass.Tra gli eventi che interesseranno la città, lunedì, la Chef's Parade, in via Condotti, che si concluderà in piazza di Spagna con la presentazione di Melius, l'associazione dei migliori ristoranti italiani nel mondo. A rendere ancora più appetitosa l'occasione, aperitivi e brindisi nei negozi. Il ricco cartellone di appuntamenti, sabato, sarà affiancato, appunto, dalle iniziative di Boulevard Merulana, che animerà la via con botteghe aperte, stand gastronomici, installazioni artistiche e attività per la famiglia, inaugurando il progetto di riqualificazione del tessuto commerciale e territoriale promosso da Simone Braghetta, già presidente di Ascopromesta e ora anche della Rete di Imprese Boulevard Merulana. Chef stellati e cuochi emergenti illustreranno i loro segreti di cucina in golosi show-cooking. Poi, performance e spettacoli all'Auditorium di Mecenate, area bambini, degustazioni e quant'altro. Una città in festa.riproduzione riservata ®