Valeria Arnaldi Sarà il colore, ovviamente in rapporto al cibo, il tema

Sarà il colore, ovviamente in rapporto al cibo, il tema dell'ottava edizione di Taste of Roma, che si aprirà giovedì al Parco della Musica, dove proseguirà fino a domenica. Da Francesco Apreda a Heinz Beck, da Cristina Bowerman a Fabio Ciervo, senza dimenticare Riccardo Di Giacinto, Ciro Scamardella, Angelo Troiani (foto), Stefano Marzetti, sotto i riflettori saranno quattordici grandi chef capitolini, ognuno con un menu degustazione di quattro portate e, tra queste, la ricetta tematica, incentrata, appunto, sul colore. In totale, 56 ricette.

Tra i protagonisti pure Davide Del Duca, Yamamoto Eiji, Daniele Lippi, Domenico Stile, Giulio Terrinoni, Andrea Viola. Obiettivo sarà, come sempre, per gli chef, raccontare nel menu la propria filosofia di gusto e la sua evoluzione, dialogando con i colleghi nel gioco del piatto icona. E per i visitatori sperimentare a prezzi accessibili la cucina dei big, costruendo il menu perfetto, ognuno secondo il proprio gusto.

«Quest'anno a Taste of Roma vogliamo mettere nel piatto' le sensazioni che ci danno i colori con l'obiettivo di far conoscere l'evoluzione della cucina», commenta Silvia Dorigo, Founder e Ceo BEIT Events. Ecco allora l'arancione di Apreda, con OrangEgg, gamberi e guanciale, e il bianco di Troiani, con pappardelle ricotta, burro di canapa, prugne, limone e parmigiano di champignon, nonché il verde di Ciervo, con polipo e sedano, e così via. Ai quattordici big si aggiungeranno Daniele Usai, Arcangelo Dandini, Oliver Glowig e Iside De Cesare per Taste Residence by Zacapa, ristorante che ogni giorno vedrà uno chef romano creare, in collaborazione con Franco Gasparri, Master Ambassador Zacapa, un menù in abbinamento al Rum. Il programma della manifestazione è articolato.

Tra le novità, BBQ Experience, per gli amanti del barbecue. Prima volta pure per il Laboratorio del Benessere che, sabato, proporrà un corso di vinyasa flow yoga. Debutto per Italo come partner della manifestazione. E ancora, la Scuola di Cucina, per imparare i segreti degli chef, il Salotto del Vino, con partner iTrimani, e altro. Tutto il gusto della Capitale.

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

