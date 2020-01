Valeria Arnaldi

Ristorante, pizzeria, wine bar, ma anche cigar club, cantina, sala da tè e pralineria, senza trascurare l'offerta di live music, emporio libreria, eventi. Il food è protagonista assoluto, nella ricchezza delle sue sfumature di sapore ma anche convivialità, nella nuova sede di Gusto, che dopo 21 anni ha cambiato indirizzo ed è approdato in piazza Sant'Apollinare, dove prima si trovava Il Passetto. Una scelta assolutamente non casuale.

La storia - il luogo era già un riferimento del food ai primi del Novecento - si proietta così nel futuro, grazie alle tante visioni di tavola di Alessandra Marino, ideatrice e proprietaria di Gusto, nonché firma dei suoi sapori. È lei a dettare la linea, anzi le linee dell'offerta nel locale che apre le sue porte alle 8 e le chiude solo a notte fonda, alle 2, in un costante aggiornamento delle proposte. Il ristorante si concentra sulla tradizione, con specialità italiane, dalla carbonara alla lasagna alla bolognese. Molti i piatti di carne, tra tagliata, galletto, fiorentina, saltimbocca. Non manca il pesce. Bene i fritti. Senza trascurare un corner dedicato a salumi e formaggi.

Al ristorante si aggiungono Rotisserie e Hamburgeria, oltre ovviamente alla pizza romana, con sala dedicata. Sabato e domenica, appuntamento con il brunch. Interessante la Cantina, con circa 350 etichette.

Mercoledì 15 Gennaio 2020

