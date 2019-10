Valeria Arnaldi

Risotto al supplì al telefono, gnocchi cacio e pepe con curcuma, coccio con polpo verace su fagioli cannellini. L'autunno veste di nuovi colori - e sapori - la tavola del Rome Cavalieri, nel ristorante Uliveto.

Il menu di stagione entrerà in scena da lunedì. Alla guida del gusto, l'executive chef Fabio Boschero. Grande firma dei dolci, il pastry chef Dario Nuti, tra le cui creazioni spicca il risotto dolce a zafferano e mandorle con sorbetto di fico d'India. La Carta seduce in un mix di tradizione e creatività. Molti gli appuntamenti. Si conferma il brunch domenicale, anche con proposte a tema: domenica, protagonista sarà Halloween. Il 28 novembre sarà sotto i riflettori il Thanksgiving Day, dalla zuppa di patate e vongole del New England al tacchino ripieno. E si guarda già ai menu di Natale e Capodanno. Da provare, il pesce sciabola in carrozza con maionese di mare e insalata riccia. Tra i dolci, i panettoni farciti di Nuti. Proposte speciali pure al Tiepolo Bar: goloso il CH-estnut, a base di Vodka Grey Goose Poire con crema di cacao bianca servito con panna montata alla castagna, ideato dal mixologist Angelo Severini.

A incoronare l'offerta dell'hotel è La Pergola, regno pluristellato di Heinz Beck che non necessita di presentazioni: l'esperienza segna la storia del gusto nella Capitale.

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

