Valeria Arnaldi

Respira autonomamente, gioca, abbraccia mamma e papà. Per la prima volta trascorrerà il Natale in casa, a Bergamo. E ha una vita davanti. Miracolo è la parola che usano i genitori della bimba di 21 mesi con malformazione cardiaca dalla nascita giudicata inoperabile, per definire quanto accaduto all'ospedale Gaslini di Genova. I medici le hanno ricostruito il cuore.

Una rinascita, dopo una vita trascorsa negli ospedali per «isomerismo sinistro, canale atrio-ventricolare e blocco atrio-ventricolare completo». In periodo perinatale le era stato impiantato un pacemaker. Nei primi due mesi di vita è stata dipendente da ventilazione meccanica, poi da un supporto respiratorio tramite apparecchiatura, e nutrita con sondino naso gastrico. A ottobre scorso, è stata dimessa dal Centro che l'ha seguita dalla nascita con referto che «escludeva, dal punto di vista cardiologico e cardiochirurgico spazi terapeutici, se non come terapia medica di supporto». Era stata rifiutata anche per un doppio trapianto cuore-polmoni Poi, l'arrivo al Gaslini. «Dopo una visita della bimba e un esame della documentazione ho ritenuto fosse indispensabile una rivalutazione multispecialistica» dice il dottor Giuseppe Pomè, direttore Uoc Cardiochirurgia, che l'ha operata.

Il caso è stato studiato dai direttori di Cardiologia Maurizio Marasini e di Pneumologia Oliviero Sacco. «Non abbiamo riscontrato controindicazioni evidenti a un intervento di correzione cardiaca, che certo si presentava ad alto rischio, ma possibile». L'operazione, avvenuta il 2 dicembre, ha permesso la correzione biventricolare con ricostruzione del cuore e la correzione delle anomalie del deflusso del sangue. «Eravamo di fronte alla sola prospettiva di vederla vivere soffrendo - dicono i genitori - senza essere mai uscita dagli ospedali, senza una vita vera, sempre nel terrore di vederla morire da una momento all'altro. Non ci davano speranza, ma non la abbiamo mai persa». Ora si guarda avanti. Il padre della piccola desiderava portare la famiglia in crociera. Msc ha voluto donarla. Potranno scegliere data e luogo. Il primo orizzonte della sua - anzi, loro - nuova esistenza.

riproduzione riservata ®

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA